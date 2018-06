Indice Pmi servizi Italia sale a 53,1

L'indice Pmi che monitora il settore dei servizi in Italia è salito a maggio a 53,1 punti da 52,6 punti di aprile. Il risultato - rilevato da Adaci e Markit Economics - è in linea con le attese degli economisti che puntavano in media su un rialzo a 53 punti. L'indice composito che include anche l'andamento dell'attività manifatturiera èrimasto invariato a 52,9 punti. Nell'Eurozona invece si registra un rallentamento più marcato del previsto a 53,8 da 54,7 di aprile per la frenata del settore dei servizi in Francia e soprattutto in Germania dove l'indice è sceso ai minimi da 20 mesi (a 52,1 punti da 53 di aprile).