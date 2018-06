Fisco, entrate 4 mesi salgono a 128mld

Nel periodo gennaio-aprile 2018, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 128,2 miliardi di euro, segnando un incremento di 3,5 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,8%). Lo rende noto il Mef precisando in una nota che al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (in aumento del 2,9%) sia quelle indirette (+2,8%).