Borsa: Milano piatta con parole Conte

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Piazza Affari continua ad oscillare sulla parità durante l'intervento programmatico del presidente del consiglio Giuseppe Conte in Parlamento per ottenere la fiducia delle Camere. L'indice Ftse Mib è sceso fino sotto la soglia dei 22mila punti (-0,15%), per poi risalire a 22.029 punti (+0,1%), dopo aver raggiunto nella mattinata un massimo di 22.194 punti. Si assesta invece a quota 223 punti base lo spread Btp/Bund, salito fino a quota 225. Tra i titoli in rialzo si segnala Saipem (+1,87%), spinto dagli analisti di JpMorgan. Bene Recordati (+3,2%), Stm (+2,91%) e Banco Bpm (+1,2%), mentre procedono in calo Intesa (-0,9%) e Unicredit (-0,4%). Sotto pressione in particolare Banca Generali (-2,51%) e Generali (-1,2%), che ha siglato un accordo con Unicredit per la distribuzione di prodotti assicurativi nel Centro Europa.