Borsa: Milano in calo, giù Mediaset

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Piazza Affari gira in calo (Ftse Mib -0,3% a 21.944 punti) scendendo sotto quota 22mila, frenata da Mediaset (-2,5%), dopo che l'A.d di Sky Italia Andrea Zappia ha fatto il punto su Premium precisando che "non c'è nessun interesse" a rilevarla, ma solo "un accordo sulla piattaforma tecnologica, che è nelle mani di Mediaset". Debole Eni (-1,71%) insieme a Azimut (-3,09%) e Banca Generali (-2,88%). Azzera il rialzo Saipem (+0,37%), spinta nella mattinata dal rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di JpMorgan, bene invece Recordati (+4,19%), oggetto, secondo l'agenzia Bloomberg, su ipotesi di un interesse dei fondi di private equity Cinven e Bain Capital, rimbalzato nelle sale operative dopo un'anticipazione dell'agenzia Bloomberg. In luce Stm (+4,33%), insieme agli altri tecnologici europei a seguito di alcuni report di analisti.