Borsa: Milano gira in rialzo con Saipem

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Piazza Affari gira in rialzo nei primi minuti di contrattazioni (Ftse Mib +0,3%) spinta da Saipem (+4,4%) dopo il rialzo del prezzo obiettivo da parte di JpMorgan a 4,3 euro (era di 3,8 euro), con la raccomandazione di acquistare il titolo oltre al peso sull'indice (overweight).

Acquisti anche su Leonardo (+1,29%), Pirelli (+1,33%) ed Fca (+0,99%), che torna a crescere dopo il calo delle sedute successive alla presentazione del piano industriale al 2022.

Poco mosse le banche, con Intesa in parità e Unicredit in calo dello 0,12%, mentre Banca Generali lascia sul campo l'1,02%. Tra i titoli a minor capitalizzazione salgono Astaldi (+2,36%) e Fiera Milano (+2,35%), mentre Cairo Communication cede l'1,37%.

Più cauta Rcs (-0,69%).