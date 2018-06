Borsa Milano chiude in calo, spread sale

Giornata sull'altalena per Piazza Affari, nel giorno in cui il Governo ha debuttato al Senato, con il discorso 'programmatico' del premier Giuseppe Conte che non è stato ben accolto dagli investitori. In chiusura di seduta, la Borsa di Milano ha perso l'1,18% a 21.750 punti, terminando le contrattazioni in coda ai listini europei. Londra che ha ceduto lo 0,7%, Parigi lo 0,1%, Madrid lo 0,53%. Solo Francoforte ha chiuso in terreno positivo (+0,15%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 240 punti. Stamani aveva aperto a 214 punti, contro i 208 della chiusura di ieri