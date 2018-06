Borsa: le banche soffrono a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Seduta volatile per la Borsa di Milano chiude in calo dell'1,18%, con gli investitori nervosi nel giorno in cui Giuseppe Conte chiede il voto di fiducia al Senato. L'indice, dopo una mattina di guadagni, scivola nel pomeriggio con Wall Street e in concomitanza della chiusura del discorso programmatico del premier che non smussa le ambizioni del governo giallo-verde. A soffrire è la pattuglia delle banche, con Intesa (-3,83%), Unicredit (-3,56%), Bper (-3,4%), Mediolanum (-3,23%), Ubi (-3,21%), Banca Generali (-2,79%), Mediobanca (-2,56%) e Banco Bpm (-2,44%). Male anche Azimut (-4,09%), mentre Timone fiduciaria si rafforza nella holding salendo al 24,2%. Giù Mediaset (-3,51%) con Sky non interessata ad acquisire Premium. Bene Stm (+4,34%), Moncler (+3,77%). Fuori dal Ftse Mib spicca il +3,53% di Mps, tra le poche banche in rialzo. Lo spread Btp/Bund chiude a 236,03 punti.