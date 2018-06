Borsa: Europa migliora, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Migliorano le borse europee nonostante il rallentamento dell'indice di fiducia dei manager in Europa (pmi), rimasto invariato in Francia e Germania, e lo spread Btp/Bund sale a 216 punti base. Milano (Ftse Mib +0,8%), nel giorno della fiducia al governo Conte, si conferma la migliore davanti a Madrid, Parigi e Francoforte (+0,4% tutte), mentre resta indietro Londra (-0,27%), alle prese con la Brexit.

Positivi i futures su Wall Street in vista di numerosi dati macro.

Le vendite colpiscono Rbs (-3,52%), dopo il collocamento di un ulteriore 7,7% dal parte del Governo britannico e Air France (-3,15%), oggetto di prese di beneficio dopo la corsa della vigilia a seguito dell'annunciato interesse di Accor (+1,8%) per una quota di minoranza. La Compagnia è penalizzata, insieme a Lufthansa (-1,3%) e Ica (British e Iberia, -2,67%), anche dall'impatto delle quotazioni del greggio sui prezzi dei carburanti. Prosegue a Milano la corsa di Saipem (+4%), spinta dagli analisti di JpMorgan.