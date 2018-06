Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Procedono in rialzo le principali borse europee mentre è incorso il discorso programmatico del presidente del consiglio Giuseppe Conte per ottenere la fiducia in Parlamento. Francoforte (+0,85%) è la migliore, seguita da Parigi (+0,53%), Madrid e Milano (+0,3% entrambe), mentre Londra cede lo 0,48% alle prese con la Brexit. Lo spread Btp/Bund si assesta sui 225 punti. Positivi i futures Usa in vista di numerosi dati macroeconomici. Le vendite colpiscono Rbs (-3,67%) dopo la cessione di un pacchetto del 7% da parte del Governo britannico ed Air France (-3,88%), dopo la corsa della vigilia a seguito dell'interesse manifestato da Accor (+2,01%) per una quota di minoranza. Il titolo è penalizzato insieme a quello di Lufthansa (-1,13%) e Iag (-1,75%) dalle ripercussioni dell'incremento del greggio sui costi del carburante. In luce Stm (+3,84%) a Milano e Parigi, insieme agli altri tecnologici, spinti dalle valutazioni degli analisti.