Borsa: Europa fiacca, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Borse europee fiacche dopo la diffusione degli indici di fiducia dei manager in Italia e in attesa di quella in Germania, Francia e nell'Ue, seguita dalle vendite al dettaglio in aprile e, nel pomeriggio dalla fiducia dei manager Usa. Londra cede lo 0,25%, Parigi, Francoforte e Madrid lo 0,1% circa mentre Milano si muove in controtendenza (+0,3%). Positivi i futures su Wall Street, mentre lo spread Btp/Bund si allarga di quasi 7 punti base a 215 punti nel giorno della fiducia al governo Conte.

Le vendite colpiscono Rbs (-3,38%), dopo il collocamento di un ulteriore 7,7% dal parte del Governo britannico e Air France (-2,12%), oggetto di prese di beneficio dopo la corsa della vigilia a seguito dell'annunciato interesse di Accor (+0,75%) per una quota di minoranza della Compagnia franco-olandese.

Prosegue a Milano la corsa di Saipem (+4,13%), spinta dagli analisti di JpMorgan, che ne hanno alzato il prezzo obiettivo.