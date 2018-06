Borsa, Asia in rialzo con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Prevalgono i segni più sulle Borse asiatiche, dove l'ottimismo per la crescita globale prova a scalzare le preoccupazioni per le tensioni commerciali mentre sembra archiviata la paura per il nuovo governo Lega-M5s, che oggi chiederà la fiducia in Parlamento.

Tokyo e Seul hanno chiuso in rialzo dello 0,3%, Hong Kong avanza dello 0,35%, Shanghai dello 0,4% e Shenzhen dell'1,2%, in scia a Wall Street dove ieri l'S&p 500 ha chiuso ai massimi da metà marzo e il Nasdaq ha toccato un nuovo record storico. In calo, invece, Sydney (-0,5%) e Mumbai (-0,3%). Debole l'euro che quota leggermente sotto quota 1,17 sul dollaro.

I buoni dati sull'occupazione Usa di venerdì hanno sottolineato la forza dell'economia mettendo in ombra le tensioni commerciali, in attesa che prendano forma le ritorsioni di Canada e Ue ai dazi americani. Resta debole il petrolio, con il wti attorno ai 65 dollari al barile, in scia alle attese per una ripresa della produzione da parte dell'Opec e dei suoi alleati.