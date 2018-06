Rossignol punta agli sciatori cinesi

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Rossignol ha firmato un accordo con Idg Capital, società di investimenti d'origine statunitensi focalizzata sul mercato cinese, per sostenere lo sviluppo della celebre marca francese di sci sul mercato di Pechino. Idg, si legge in una nota, diventerà socio al 20% di Rossignol, attraverso un aumento di capitale, affiancando l'azionista di maggioranza norvegese Altor Equity Partners. Dal 2011 nel paese asiatico il turismo sportivo cresce a due cifre, e per uno studio Pwc, nei prossimi cinque anni aumenterà del 30%. Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino del 2022 lo sci è visto come la punta di diamante di un mercato, quello degli sport invernali, che si stima raggiungerà i 100 miliardi di yuan (13,7 miliardi di euro) nel 2025. "Siamo particolarmente impegnati a contribuire alla crescita del mercato degli sport all'aperto in quella regione e ad assumere un ruolo di primissimo piano" ha detto Bruno Cercley, presidente e ceo Rossignol.