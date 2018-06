Da domani in edicola nuovo Sole 24 Ore

Da domani il Sole 24 Ore cambia. Il dorso di carta e l'edizione digitale avranno contenuti e grafica nuovi per rendere il giornale d'informazione economica più chiaro, sintetico e puntuale. Non cambiano formato e colore rosa, ma il dorso diventa unico, la testata si sposta in alto a sinistra, le colonne si riducono a sette, il carattere grafico si allarga. Ogni giorno previste nuove pagine tematiche. "Il passo generale è quello di un giornale più veloce per la lettura. L'obiettivo era una riforma radicale, ma il nuovo giornale nasce per fare in modo che il lettore tradizionale si continui a riconoscere nella storia di un giornale che fa dell' approfondimento uno dei suoi valori".