Borsa:Milano sale (+0,9%),bene Unicredit

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 219 punti dai 226 dela chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,60%

- Piazza Affari si conferma in rialzo (indice Ftse Mib +0,9%), al di sotto del valore registrato in apertura, spinta da Unicredit (+2%), su ipotesi di fusione con SocGen (+2,73% a Parigi). Acquisti anche su Intesa (+1,7%), Saipem (+1,58%), dopo una nuova commessa in Medio Oriente, Mps (+1,35%) ed Stm (+1,57%). Pochi i segni meno tra i titoli principali, con Fca (-1,18%), Azimut (-0,89%) e Bper (-0,63%) in affanno, mentre tra quelli minori scivola Bim (-2,7%). In luce invece Cucinelli (+6,25%) e Piquadro (+4,52%), che si è aggiudicata Maison Lancel per 35 milioni di euro. Il settore del lusso italiano è da giorni sotto osservazione a seguito di valutazioni positive da parte degli analisti finanziari.

Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,59% a 5.497 punti, Francoforte lo 0,91% a 12.839 punti e Londra lo 0,4% a 7.731 punti.