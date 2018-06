Borsa:Europa resta positiva,Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Borse europee in gran parte positive così come Wall Street all'apertura. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna oltre mezzo punto. Più o meno sugli stessi livelli Londra e Parigi, più cauta Francoforte (+0,35%). In luce Madrid (+1,5%) con il leader socialista Pedro Sanchez al lavoro sul nuovo governo. Mentre Milano si appesantisce (Ftse Mib -0,5% 21.996 punti) con lo spread tra btp e bund che viaggia sopra i 214 punti base. Tra i titoli sotto la lente Unicredit (-1,08%) con il Financial Times che adombra l'ipotesi di un fusione con Socgen (+0,57%). A pesare su Piazza Affari Fca (-3,3%) e i bancari. Vendite in particolare su Banco Bpm (-4,12%), Bper (-2,6%) e Ubi Banca (-3,5%) quest'ultima finita anche in asta e frenata dal taglio della raccomandazione di JpMorgan. L'euro resta sopra 1,17 dollari.