Borsa:Europa contrastata, Milano -0,25

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Si muovono a due velocità le principali borse europee, con Madrid (+1,64%) in testa, seguita da Londra (+0,58%), mentre Milano (-0,2%) è il fanalino di coda.

Stabile Francoforte (+0,06%), in lieve rialzo Parigi (+0,17%).

Positivi i futures su Wall Street, in attesa degli ordini di fabbrica e di beni durevoli negli Usa, mentre lo spread Btp/Bund si assesta a 213 punti base. Sotto i riflettori Air France (+6,79%), con Accor (-6,51%) interessata a rilevarne una quota di minoranza, mentre corre SocGen (+1,76%), che si è accordata su un procedimento negli Usa e uno in Francia e ha smentito le indiscrezioni su una possibile fusione con Unicredit (-0,37%), che non ha voluto fare commenti al proposito. Sotto pressione Ubi Banca (-2,43%), frenata dal taglio della raccomandazione di JpMorgan, Bper (-2,31%) e Banco Bpm (-1,85%). Tensione anche su Fca (-3,21%), che ha presentato il piano industriale al 2021 giovedì scorso.