Borsa: Milano sale, tiene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +0,5%), spinta da Italgas (+3,52%), dopo la raccomandazione d'acquisto degli analisti di Kepler-Chevreux, Campari (+2%), che viaggia sui massimi degli ultimi 6 mesi, Snam (+1,92%), Enel (+1,75%) e Terna (+1,72%). Torna a salire Unicredit (+0,82%), che non ha commentato le indiscrezioni del Financial Times su una possibile fusione con SocGen (+1,85% a Parigi), la quale, a sua volta, ha smentito una passaggio in Cda dell'argomento. Acquisti anche su Intesa (+0,5%), mentre frenano Fca (-2,22%), sull'onda lunga del piano al 2022, Banco Bpm (-1,7%), Ubi Banca (-1,47%) e Bper (-1,49%), nonostante il calo dello spread Btp/Bund a 208,5 punti. Gira di nuovo in calo Saipem (-0,29%), che ha vinto una commessa da 1,3 miliardi in Medio Oriente, mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione, corre Piquadro (+6,5%), che rileva Maison Lancel per 35 milioni.

Giù Ovs (-3,16%), Bim (-2,72%) e Cattolica Assicurazioni (-2,53%).