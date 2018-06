Borsa: Milano in calo (-0,15%), giù Fca

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Piazza Affari gira in calo a metà seduta (Ftse Mib -0,15%), con lo spread a 213 punti, frenata da Fca (-3,12%), sull'onda lunga del piano al 2022, e dai bancari Bper (-2,44%), Ubi Banca (-2,46%) e Banco Bpm (-2,29%). Tengono invece Intesa (+0,33%) e Unicredit (+0,19%), che non ha commentato le indiscrezioni di stampa su una fusione con SocGen (+1,92% a Parigi). Positive Italgas (+3,1%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Kepler-Chevreux, A2a (+2,53%) e Campari (+1,57%), che ha toccato i massimi degli ultimi 6 mesi.

Debole Saipem (-1,53%), nonostante la commessa da 1,3 miliardi in Medio Oriente, mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione, corre Piquadro (+3,96%), che rileva Maison Lancel per 35 milioni. Giù Risanamento (-4,59%), Bim (-3,53%) e Cattolica Assicurazioni (-3,03%). Debutto sprint su Aim per Cellularline (+4,4%), dopo la fusione con la Spac Crescita.