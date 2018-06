Borsa: Europa sale, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Borse europee positive a partire da Madrid (+1,2%), seguita da Milano (+0,6%) Francoforte (+0,86%), Parigi (+0,55%) e Londra (+0,49%), in vista della fiducia Sentix degli investitori europei. Positivi i futures su Wall Street, con gli ordini di fabbrica e di beni durevoli in arrivo. Gli acquisti si concentrano su Air France (+4,73%), dopo la disponibilità di Accor (-2,84%) a rilevarne una quota di minoranza, e Lufthansa (+2,22%), mentre scivola Accor (-2,84%).

Poco mossa Bayer (+0,6%), che ha già corso mercoledì scorso per il via libera alla fusione con Monsanto, la cui chiusura è prevista per il prossimo 7 giugno. Corre SocGen (+2,41%), favorita dagli accordi su un procedimento negli Usa e uno in Francia, oltre che da ipotesi di fusione con Unicredit (+0,55%), che ha però quasi azzerato l'impulso registrato in apertura di Borsa. In luce Italgas (+3,28%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Kepler-Chevreux, mentre gira in calo Saipem (-0,26%).