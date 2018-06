Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +1,37%

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Borse asiatiche in rialzo per il terzo giorno consecutivo, spinte dai dati sull'occupazione negli Usa migliori delle stime. Tokyo ha guadagnato l'1,37%, Taiwan l'1,47%, Seul lo 0,36% e Sidney lo 0,59%, mentre Hong Kong (+1,4%), Shanghai (+0,55%) e Mumbai (+0,05%) sono ancora aperte.

Positivi i futures sull'Europa e sugli Usa in vista della fiducia degli investitori europei e degli ordini di fabbrica americani.