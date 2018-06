Boccia, non peggiorare Jobs Act

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia "sulla questione jobs act, è chiaro che ogni cambiamento può essere migliorativo o peggiorativo. Speriamo non sia peggiorativo. Ma su questo il confronto con il governo mi sembra sano, per capire quali cose sono nell'interesse del Paese, dei lavoratori italiani e delle industrie". A margine dell'assemblea di Federchimica, in corso a Milano, Boccia ricorda come "il documento Patto per la fabbrica sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil dia una linea di indicazione e di attenzione dando centralità al lavoro abbattendo il cuneo fiscale per i lavoratori e affrontando la questione giovani, detassando e decontribuendo totalmente le assunzioni per i giovani". Il presidente di Confindustria parla anche dell'Ilva "Il nostro auspicio - sottolinea - che si vada avanti e che si realizzi un grande investimento che ha attratto investitori internazionali.