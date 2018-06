P.a: countdown per 'pagelle' uffici

E' scattato il countdown per l'uscita delle 'pagelle' sull'attività svolta dagli uffici pubblici.

Manca infatti meno di un mese alla scadenza stabilita per legge.

E i passaggi da compiere sono diversi. Il ministero della P.a già a fine marzo aveva spedito un alert, una circolare per ricordare il da farsi. D'altra parte in ballo ci sono i premi, la parte della retribuzione che forma il salario accessorio. Una fetta che copre circa il 22% della busta paga dello statale tipo.

Il documento da presentare è una sorta di scheda, detta relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo, quindi si fa riferimento al 2017, i risultati organizzativi, da cui dipendono quelli individuali, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati. Si dovrà capire se è tutto in linea o se ci sono scostamenti. Entro il 30 giugno la relazione deve essere stata messa a punto, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Oiv, l'organismo che vigila sulla valutazione.