Visco, al G7 si sta guardando a Italia in modo positivo

''E' un segnale positivo, si e' visto dalla reazione dei mercati'', dice Visco rispondendo a chi gli chiedeva che tipo di segnale inviasse ai mercati e all'Europa l'avere in Italia un nuovo governo. ''L'aver chiarito che non si tratta di una questione di euro o non euro ma di questioni di fondo del modo in cui l'Italia sta in Europa ma anche della capacita' delle nostra economia di riuscire a mantenere questa ripresa positiva e' una cosa buona''.

Al G7 ''si sta guardando all'Italia in modo positivo''. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. ''La riduzione chiara dell'incertezza politica e' stata accolta bene, ovviamente bisognera' vedere la risposta che daranno i mercati ma anche su questo c'e' stata una valutazione positiva della soluzione di questa lunga, lunga crisi. Si e' sostanzialmente valutato positivamente il fatto che si sia usciti da questa incertezza''.