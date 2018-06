Mnuchin importante Italia stia in euro

(ANSA) - WHISTLER, 1 GIU - "E' importante per l'Italia restare nell'area euro, essere parte dell'Europa". Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, a margine dei lavori del G7.Assolutamente no". Così risponde a margine dei lavori del G7 a chi gli chiede se è preoccupato o meno per l'Italia. Lavoreremo con il nuovo governo", al quale va data "una opportunità" afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, a margine dei lavori del G7. A chi gli chiedeva della reazione forte dei mercati ai problemi dell'Italia nei giorni scorsi, Mnuchin ha risposto: "il mercato ha avuto dei problemi.

Il governo sa e capisce le questioni che deve affrontare.

Dovranno lavorare con l'Europa, con noi. Rispettiamo il processo del nuovo governo".