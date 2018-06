Deutsche Bank, S&P taglia rating a BBB+

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - La scure di Standard & Poor's si abbatte su Deutsche Bank con il taglio del rating di lungo termine della banca da A- a BBB+ ma con l'outlook stabile. Si tratta di un'altra cattiva notizia per l'istituto che ieri è stato inserito nella lista delle banche con forti debolezze dalla Federal Deposit Insurance Corp, l'agenzia statunitense di assicurazione sui depositi, con un conseguente scivolone in Borsa del titolo, che oggi cede a Francoforte il 2 per cento.

Gli analisti dell'agenzia, alla luce del piano di ristrutturazione presentato lo scorso 24 maggio concentrato sulle attività negli Stati Uniti, vedono "rischi di esecuzione significativi nel realizzare la strategia da poco aggiornata in uno scenario di mercato che continua a non aiutare". "Pensiamo che rispetto ai concorrenti Deutsche Bank rimarrà per qualche tempo un'anomalia", spiegano in una nota.