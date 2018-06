Cottarelli,non tagliare scuola pubblica

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - "L'unica spesa assolutamente da non tagliare è quella della pubblica istruzione, le disuguaglianze che pesano di più sono quelle ai punti di partenza. Se uno è più bravo deve avere successo maggiore ma punto di partenza deve essere uguale per tutti". Così l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli a Trento, sottolineando che "la pubblica istruzione" è la ricetta anche "perché il Sud cresca più rapidamente". Gli studenti di "elementari, medie e superiori non si spostano, se la scuola pubblica funziona male non si costruisce capitale umano".