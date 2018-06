Borse Asia in rosso con dazi americani

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Mercati asiatici in rosso nell'ultima seduta della settimana. Malgrado la distensione fra gli Usa e la Corea del Nord, gli investitori guardano con timore alla decisione del presidente americano Donald Trump di estendere a Europa, Canada e Messico i dazi su acciaio e alluminio. Restano invece sullo sfondo le questioni italiane, con la fine della gestazione del governo. In scia alla chiusura negativa di Wall Street, Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,14%.

Scendono anche le Borse cinesi, con Shanghai che perde lo 0,9% e Shenzhen l'1,45%, mentre Hong Kong è in ribasso dello 0,16%. Giù Sidney, in calo dello 0,32%. Cresce invece Seul, che guadagna lo 0,64%. Positivi anche i futures sia per le Borse europee sia per Wall Street. Sostanzialmente stabile l'euro, a quota 1,1674 sul dollaro, contro l'1,1689 di ieri dopo Wall Street. Attesi in giornata il dato sul pil italiano nel primo trimestre e il tasso di disoccupazione a maggio negli Usa, oltre all'indice statunitense Pmi manifatturiero finale a maggio.