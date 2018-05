Borsa Tokyo apre in ribasso (-0,46%)

(ANSA) - TOKYO, 1 GIU - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo la correzione avvenuta in Europa e Stati Uniti, in reazione all'applicazione di dazi Usa sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue, Canada e Messico. L'indice Nikkei cede lo 0,46% a quota 22.099,14, con una perdita di 102 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a quota 108,70, e si apprezza anche sulla moneta unica, a un valore di 127,10.