Borsa Milano solida con banche, bene Fca

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Piazza Affari prosegue in rialzo (+2,75%) in attesa del giuramento del governo guidato da Giuseppe Conte. I titoli che spingono il listino sono quelli finanziari, aiutati dal 'rientro' dello spread, ora a quota 212 punti. Banco Bpm cresce del 7,9% anche grazie al via libera del cda alla cessione di 4,9 miliardi di sofferenze, seguita da Bper (rientrata in salita del 7,3% da una sospensione al rialzo), entrata in asta di volatilità mentre stava salendo del 6,9%), poi Ubi (+6,6%), Banca Generali (+5,19%), Intesa (+5,3%) e Unicredit (+4,8%). Fuori dal listino principale, rally di Cattolica assicurazioni (+8,4%), mentre sale Mps (+3,7%). Fca guadagna il 2,63%, nel giorno in cui presenta le strategie fino al 2022. Unico titolo in rosso è Moncler (-1,2%).