Borsa Milano cresce, Bper sale del 10%

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Piazza Affari sale del 2,6% e festeggia la fine dello stallo politico, con la nascita del governo targato Lega e Cinque Stelle. In testa al listino ci sono i finanziari: Bper guadagna il 10,4%, seguita da Banco Bpm, in rialzo del 9% anche per il via libera alla cessione di un portafoglio da circa 5,1 miliardi di crediti deteriorati. Forte crescita anche per Ubi (+7,5%), Banca Generali (+5,9%), Unicredit (+6%) e Intesa (+5,5%). Fca sale dell'1,6 nel giorno in cui presenta il piano al 2022. Lo spread è sceso a 212 punti, con il rendimento del btp decennale a 2,5%, mentre quello a due anni è sceso a 0,74%.