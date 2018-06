Borsa Milano balza (+2,5%) con governo

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Primi scambi in terreno abbondantemente positivo in Piazza Affari nel giorno del giuramento del governo Lega-Cinque Stelle con Giuseppe Conte premier. Il Ftse Mib sale del 2,5% a 22.229 punti, spinto dal comparto banche, che sale del 3,9%. I titoli che guidano il listino sono Banco Bpm, che sale del 6%, Ubi, in crescita del 4,3%, e Bper, che guadagna il 4,2%. Bene Unipol (+4,1%), banca Generali (+3,9%), Intesa (+3,8%) e Unicredit (+3,4%). Fuori dal listino principale Mps sale del 2,4%.