Borsa: Europa solida con Milano e Madrid

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - La nascita del governo di Giuseppe Conte sostenuto da Lega e Cinque Stelle e la probabile sostituzione del premier spagnolo Mariano Rajoy, leader popolare, con il socialista Pedro Sanchez, spingono le Borse di Milano e Madrid, la prima in crescita del 2,6% e la seconda dell'1%. Alche gli altri listini del Vecchio Continente sono in salute, con Parigi in crescita dello 0,9%, Francoforte dello 0,64% e Londra dello 0,55%. A Milano il settore più solido è quello delle banche (+4,6% il comparto), grazie anche al calo dello spread, che viaggia sui 222 punti contro i 241 della chiusura di ieri. L'euro è stabile a 1,16 dollari.