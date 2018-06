Borsa: Europa positiva, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Mantengono la vivacità fino alla fine le borse europee, con Madrid (+1,78%) che sorpassa Milano (+1,43%) dopo un rallentamento in concomitanza con il giuramento del nuovo Governo, mentre lo spread Btp/Bund si assesta a 228 punti base. Positive anche Parigi (+1,44%) e Francoforte (+1,2%), più cauta invece Londra (+0,45%). Gli acquisti si concentrano sulle banche italiane, con Banco Bpm (+8%) in testa davanti a Bper (+7,02%), Ubi Banca (+5,48%) e Unicredit (+4,23%). In luce le spagnole Santander (+3,74%), Bankia (+3,54%), Sabadell (+3,37%) e Bbva (+3,22%). Segno meno per Fca (-3,57%), che ha rallentato l'intero listino, dopo un'improvvisa inversione di rotta, dovuta forse al fatto che l'A.d Sergio Marchionne, presentando il piano al 2022, non ha fatto il nome del suo successore.