Borsa, Europa positiva in apertura

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Le Borse europee corrono in apertura di seduta. La Piazza più forte è Madrid, che in avvio ha segnato una crescita dello 0,9%, seguita da Parigi(+0,78% a 5.440), Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,58% a 12.678 punti). In forte crescita Milano, che ha aperto gli scambi in rialzo 2,15% a 22.260 punti.