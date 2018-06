Borsa Europa chiude bene, svetta Madrid

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,24% a 5.465 punti, Francoforte lo 0,95% a 12.724 punti e Londra lo 0,31% a 7.071 punti. In luce Madrid (+1,76% a 9.632 punti), regina d'Europa nel giorno del cambio di governo dopo la sfiducia al premier uscente Mariano Rajoy.