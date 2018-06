Bergamasca Grifal debutta in Borsa

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Grifal, azienda bergamasca di materiali per l'imballaggio ecocompatibili, sfida il cattivo andamento dei mercati, manda in porto l'Ipo e debutta in Borsa sul mercato Aim segnando in avvio un rialzo del 13% a 2,94 euro.

Quanto al governo Lega-M5S, all' esordio nella stessa giornata, "dopo una nascita travagliata speriamo che mantenga le promesse. Qui abbiamo la cultura bergamasca votata al lavoro. E' ora che anche il governo si metta a lavorare", afferma Giulia Gritti, responsabile marketing dell'azienda di famiglia.

Grifal ha raccolto 4,9 milioni di euro, grazie al collocamento delle azioni a 4,6 euro l'una, con un flottante al momento dell'ammissione pari al 18,34% (destinato a salire al 19,19% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe) e una capitalizzazione di circa 25 milioni di euro. I soldi raccolti con la Borsa serviranno a sviluppare il cartone ondulato cArtù e a portare la produzione in tutta Italia, al di fuori di Cologno al Serio, e all'estero.