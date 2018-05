Fatturato dei servizi +0,3% in trimestre

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'indice del fatturato dei servizi aumenta dello 0,3% nel primo trimestre del 2018, in rallentamento rispetto alla crescita rilevata nel quarto trimestre 2017. Lo comunica l'Istat osservando che si conferma "nei primi tre mesi di quest'anno, una crescita in atto da 13 trimestri, seppure più lenta rispetto a quella dei periodi precedenti, a causa, principalmente, del lieve calo del comparto del Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli", -0,2%. Su base annua, invece, l'indice generale del fatturato dei servizi cresce del 2,4% in termini tendenziali, con aumenti diffusi a tutti i settori. I settori più dinamici sono rappresentati dalle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+4,2% su anno), grazie principalmente alla spinta del comparto di Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (+20,6%), e dal Trasporto e magazzinaggio (+3,3%).