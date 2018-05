Borsa: Milano sale in attesa Governo

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano scommette sulla formazione del nuovo Governo e procede in terreno positivo. Il Ftse Mib è in rialzo dello 0,5% a 21.914 punti. Bene le banche con in testa Mps che guadagna il 5% a 2,62 euro. Piazza Affari è in linea con il resto dei listini europei che procedono in rialzo. Si allenta la tensione anche sui titoli di Stato con lo spread tra il Btp e il Bund tedesco a 242 punti ed il rendimento del decennale italiano a 2,8%. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1690 a Londra.

Tra le banche corre Banco Bpm (+3,5%). Bene anche Unicredit (+1,6%), Fineco (+1,5%) e Bper (+1%). In positivo Fca (+2,5%), alla viglia del nuovo piano, ed Exor (+2,6%), la holding della famiglia Agnelli, e Ferrari (+0,2%).

In fondo al listino Enel (-1,4%), Italgas (+0,6%) e Snam (-0,5%). Debole Tim (-0,5%), con la precisazione di Agcom su tariffe accesso a rete, in rialzo Mediaset (+1,9%).