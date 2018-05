Borsa: Asia positiva, recupera l'euro

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Seduta positiva per le Borse asiatiche, in linea con Wall Street, mentre gli investitori iniziano a considerare eccessiva la reazione dei mercati alla crisi politica italiana. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,83%, Seul dello 0,47%, Sydney dello 0,45% mentre Hong Kong avanza dello 0,82%. Indossano la maglia rosa i listini di Shanghai (+1,45%) e Shenzhen (+1,47%), in scia ai buoni risultati dell'indice pmi manifatturiero di maggio.

In deciso recupero anche l'euro, che sale a 1,168 sul dollaro e a 127 sullo yen mentre M5S e Lega stanno esplorando la possibilità di dar vita a un esecutivo politico. Positivi anche i future sulle Borse europee che non sembrano scontare l'imminente annuncio del presidente Usa, Donald Trump, di dazi per l'import di acciaio e alluminio da Messico, Canada e Ue.

Il petrolio wti tratta attorno ai 68 dollari al barile, poco sotto i livelli della chiusura di New York. Attesi molti dati macro, tra cui quelli su disoccupazione e inflazione sia in Europa che negli Usa.