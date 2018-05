Alleva (Istat),occupati non solo precari

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Abbiamo ancora un dato positivo.

Solo il Mezzogiorno non è arrivato al livello pre-crisi". Così il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, commenta il dato diffuso in giornata sugli occupati, che ad aprile ha superato il livello dello stesso mese del 2008. "E' in aumento soprattutto il tempo determinato, tipico di questa fase" indica Alleva riferendosi alla ripresa in atto. "C'è da sottolineare che ci sono tanti tipi di contratto a tempo determinato: non sempre è brevissimo e precario" aggiunge il numero uno dell' istituto nazionale di statistica, al termine della presentazione dell'ultimo rapporto annuale Istat a Milano all'università Cattolica con una tavola rotonda moderata dalla docente di Demografia e Statistica sociale Giulia Rivellini, cui è intervenuta anche l'assessore alla Politiche del Lavoro e Attività produttive del Comune, Cristina Tajani.