Acquisti 230 mln di prodotti Fairtrade

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Per i prodotti del commercio equo certificati Fairtrade nel 2017 i consumatori italiani hanno speso 130 milioni. Il marchio, presente nella Penisola su più di 750 prodotti in oltre 5.000 punti vendita, assicura che gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo ricevano migliori condizioni commerciali e di lavoro. Tra i prodotti più richiesti ci sono le banane, che raggiungono volumi di vendita pari a 13.600 tonnellate (+11%), il caffè con 810 tonnellate di caffè verde (+10%), il cacao con 1.600 tonnellate di fave di cacao (+100%) e lo zucchero con 3.300 tonnellate (+10%). Sotto forma di premio Fairtrade tali vendite hanno generato un ritorno economico alle comunità di Asia, Africa e America Latina di circa 703.000 euro per le banane, 309.000 euro per il cacao, 334.00 per il caffè e 221.000 per lo zucchero. I consumatori italiani hanno sostenuto così la crescita e lo sviluppo delle comunità nei pesi del Sud del mondo per 1 milione e 640 mila euro con le principali categorie merceologiche.