Saipem: nuova commessa in Messico

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Saipem si è aggiudicata una nuova commessa in Messico, per la raffineria 'Miguel Hidalgo' di Tula de Hallende, in consorzio con Saimexicana, per un importo complessivo di 777,11 milioni di pesos, pari a 34.13 milioni di euro. Lo si legge in una nota diffusa in Messico in cui viene indicato che il consorzio italo-messicano ha fatto un'offerta migliora del 9% rispetto al secondo classificato tra 9 concorrenti. Lo scorso mese di ottobre Saipem si era già aggiudicatra due commesse, una per la raffineria 'Francesco I' di Madero, e un'altra per l'impianto di Tula de Hallende.