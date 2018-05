Rally tassi in asta Btp

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Tassi in netto rialzo nell'asta di Btp a 5 e 10 anni. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, il livello più alto da maggio del 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro contro un massimo importo previsto di 2,25 mld, anche se la domanda ha rivisto i massimi da dicembre con un rapporto di copertura salito a 1,48. Balzo anche per il rendimento del quinquennale schizzato al 2,32% da 0,56% precedente. Assegnato il massimo previsto di 1,75 mld a fronte di richieste che hanno superato i 2,68 miliardi di euro. Venduti anche Ccteu con scadenza 2025 con un tasso in rialzo al 2%. In totale sono stati assegnati titoli per 5,67 miliardi di euro, meno dell'importo massimo prefissato dal Tesoro di 6 miliardi.