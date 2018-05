Borsa: Milano rimbalza (+2%9 con banche

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Giornata altalenante per Piazza Affari, sempre sensibile alle indecisioni sulla formazione del Governo, ma in netto recupero dopo due giorni di passione. Dopo alcune incertezze il Ftse Mib chiude con un deciso rialzo (+2%).

A recuperare di più sono i bancari, i più penalizzati nei giorni scorsi. Mediobanca vola (+7,06%) grazie anche alla raccomandazione d'acquisto di Hammer Partners e al fatto di essere una delle poche banche a cui Bofa-Merrill Lynch non abbassato il giudizio. Bene anche Fineco (+6,44%), Banca Generali (+3,99%), Banco Bpm (+3,24%) e Intesa (+2,98%).

Acquisti su Poste (+4,19%) e UnipolSai (+4,13%). Vola Fca sulle indiscrezioni del nuovo piano (+4,01%). Perde Cnh (-1,37%).

Fuori dall'indice a maggiore capitalizzazione cedono Mps (-0,56%) e Bim (-4,66%). Forti guadagni per Cairo (+5,19%). Lo spread Btp-bund chiude a 247 punti dai 290 di ieri.