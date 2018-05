Borsa: Milano apre in rialzo (+0,67%)

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,67% a 21.495 punti, spinto dal rimbalzo dei titoli bancari. IN particolare Rimbalzano le banche in Piazza Affari dopo due giorni di passione, a causa dello spread alle stelle. In particolare Intesa Sanpaolo guadagna il 2,83%, Unicredit l'1,55%, Banco Bpm il 2,86%, Ubi Banca il 2,39% e Bper l'1,25%. In luce anche Poste Italiane (+2,48%) e Mps (+2,54%).