Borsa: Europa positiva, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Si confermano in rialzo le borse europee, guidate da Milano (+1,3%), che riduce il rialzo dopo le precisazioni della Lega, disponibile ad astenersi su un eventuale governo Cottarelli. Bene Madrid (+0,9%) e Francoforte (+0,68%), seguite da Londra (0,27%), mentre Parigi (-0,26%) sconta lo stacco delle cedole. Gli acquisti si concentrano sui bancari italiani, con lo spread sceso a 253,6 punti. Corre Mediobanca (+4,5%), per effetto anche di una raccomandazione di acquisto degli analisti di Hammer Partners, seguita da Banco Bpm (+2,5%), Intesa (+1,76%), Unicredit (+0,9%) e Poste (3,4%).

Sugli scudi a Francoforte Bayer (+4,53%), dopo il via libera dell'Antitrust Usa alla fusione con Monsanto, pesanti invece a Parigi SocGen (-5,59%) e Bnp (-5,05%), che staccano la cedola, mentre Vivendi (-4,14%) sconta la perdita dei diritti Tv sul calcio francese dopo 34 anni. Positivi i futures Usa, nonostante il calo delle richieste di mutui, in attesa del Beige Book della Fed previsto per le 20.