Borsa: Europa contrastata, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Borse europee contrastate in vista di una soluzione della crisi di governo dell'Italia ed in attesa dei Beige Book della Fed, che sarà diffuso in serata, mentre i futures Usa sono in rialzo. Con lo spread in calo a 271 punti, Milano (+1%) è la migliore, seguita da Madrid (+0,22%) e Francoforte (+0,14%), dopo il rialzo delle vendite al dettaglio in Germania. Sconta lo stacco cedole, l'inatteso calo della spesa al consumo in Francia ed il progresso del Pil inferiore alle stime Parigi (-0,57%), mentre Londra è invariata. In Piazza Affari salgono Mediobanca (+3,25%), spinta dalla raccomandazione di acquisto degli analisti di Hammer Partners, Poste (+2,57%), Fineco (+1,61%), Banca Generali (+1,7%) e Intesa Sanpaolo (+1,21%), seguita a distanza da Unicredit (+0,46%). Pesa lo stacco cedola su SocGen (-5%) e Bnp (-4,88%), mentre Vivendi scivola (-3,73%) dopo aver perso i diritti Tv sul campionato di calcio francese dopo 34 anni.