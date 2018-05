Borsa: Asia debole, pesa stallo Italia

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Lo stallo dell'Italia con il suo 'caos infernale', secondo le ricostruzioni della stampa estera, ha contagiato i vari mercati fino a pesare nella lontana Asia e nel Pacifico. I timori di una riapertura del dibattito sulla permanenza del Belpaese nell'Eurozona ha colpito oggi Tokyo (-1,52%), in rosso per l'ottavo giorno consecutivo, come non avveniva dal settembre del 2016. Segno meno anche per Taiwan (-1,3%) e Seul (-1,68%), mentre proseguono le trattative tra Usa e Corea del Nord per l'incontro tra i rispettivi presidenti Donald Trump e Kim Jong Un. Più cauta Sidney (-0,48%) insieme a Mumbai (-0,42%), ancora aperta al pari di Hong Kong e Shanghai (-1,4% entrambe). Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli su Wall Street, in attesa di numerosi dati macro e del Beige Book della Fed. In aumento le vendite al dettaglio in Germania, da dove sono in arrivo il tasso di disoccupazione e quello d'inflazione. In arrivo dall'Ue la fiducia industriale, dei servizi e dei consumatori.