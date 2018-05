Oettinger: 'Dai mercati lezione a italiani', è bufera sul commissario Ue. Spread vicino a 300

Lo spread risale sopra i 280 punti base, a 282 punti, al termine dell'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il presidente Mattarella al Quirinale. Il rendimento del 10 anni italiano è in rialzo al 3,08%.

La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo Cottarelli, ed il capo dello stato, Sergio Mattarella, e la notizia che si rivedranno mercoledì.

"Non ci sono giustificazioni, se non emotive, per quello che sta succedendo oggi sui mercati". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco parlando 'a braccio' rispetto al testo delle considerazioni finali riferendosi al balzo dello spread.

Spread Btp-Bund chiude vicino a 300 punti base - Lo spread tra Btp e Bund chiude vicino alla soglia dei 300 punti base, a 290 punti - sugli schermi Bloomberg - con il rendimento del decennale italiano al 3,13%. Il differenziale ha segnato un'accelerazione nelle ultime battute della seduta dopo che l'incontro tra il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il capo dello Stato Mattarella si era appena concluso senza la presentazione della lista dei ministri.

Spread btp-bund a 2 anni schizza 190 punti a quota 343 - Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a due anni e quelli tedeschi di eguale durata si è allargato oggi di 190 punti basi, pari a quasi il 2%. Lo spread tra il btp con scadenza giugno 2020 e il bund si è allargato a 343 punti. Il rendimento del btp a due anni si è impennato al 2,639%, poco meno di quanto rendeva ieri il nostro btp decennale.

Bufera su Guenther Oettinger, commissario tedesco Ue al Bilancio mentre si consuma una nuova giornata nera sui mercati con lo spread che schizza oltre i 300 punti e poi ripiega sulle tensioni per la formazione del nuovo governo. "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti", dice il commissario, secondo un tweet di Bernd Thomas Riegert, che anticipa sul social network i contenuti di un'intervista per Deutsche Welle, che sarà diffusa stasera. Il tweet sarebbe la versione corretta di un precedente post comparso nel social network, nel quale Oettinger veniva citato in modo diverso: "i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta".

"Non volevo mancare di rispetto e mi scuso". Lo scrive su Twitter il commissario europeo Gunther Oettinger a proposito delle dichiarazioni sulla crisi politica italiana rilasciate durante un'intervista a Deutsche Welle.

#EU commissioner #Oettinger: „That has to do with the possible government formation. I can only hope that this will play a role in the election campaign and send a signal not to hand populists on the right and left any responsibility in government.“ #Italy pic.twitter.com/1mUMyS7XuP — Bernd Thomas Riegert (@RiegertBernd) 29 maggio 2018

Questa versione dell'intervista, poi rieditata dallo stesso giornalista, non è stata confermata dalla Dw all'ANSA. Il post ritirato come erroneo aveva però già suscitato molte reazioni. "A Bruxelles - ha commentato Salvini - sono senza vergogna. Il commissario europeo al bilancio, il tedesco Oettinger, dichiara 'i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta'. Se non è una minaccia questa...Io non ho paura #prima gliitaliani". Mentre il Movimento cinque stelle chiede una smentita. Parole bollate come "offensive" anche dal Pd con Matteo Orfini.

"L'Italia merita rispetto", Bruxelles "è pronta a cooperare responsabilmente e nel rispetto reciproco": così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker in una nota. "Le sorti dell'Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari. L'Italia, indipendentemente dai partiti che la dirigeranno in futuro, è un Paese fondatore dell'Ue che ha fornito un enorme contributo all'integrazione europea". Juncker si dice inoltre "convinto che l'Italia continuerà il suo percorso europeo".

Intanto il capo della comunicazione di Deutsche Welle, Christoph Jumpelt, chiarisce all'ANSA come sia stato possibile l'errore nel tweet sull'Italia, relativo all'intervista al commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger, che ha provocato molte reazioni indignate. "Il nostro redattore purtroppo nel suo tweet non ha separato in modo chiaro la propria valutazione dalla citazione. Di questo ci scusiamo. Questo è stato corretto col tweet successivo", afferma Jumpelt. Arrivano poi anche le scuse dirette del giornalista. "Nel mio primo tweet ho sbagliato la citazione. Per questo l'ho cancellato. Intendevo dare un veloce reazione e una sintesi dell'intervista. Mi scuso per la confusione e per l'errore. Per favore traducete la citazione qui". È quello che scrive il giornalista della Deutsche Welle, Bernd Thomas Riegert, su Twitter, scusandosi per aver divulgato una citazione sbagliata del commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, che ha provocato molte reazioni indignate in Italia.

"Il mio appello a tutte le istituzioni europee: per favore rispettate gli elettori: siamo qui per servirli, non per far loro lezioni", dice in un tweet il presidente del consiglio europeo Donald Tusk.

"Juncker è stato informato di questo commento sconsiderato, e mi ha chiesto di chiarire la posizione ufficiale della Commissione: compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro paese, a nessun altro", così il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker a proposito dei commenti di Oettinger.

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che giudicano sempre più intricata l'instabilità politica in Italia sul medio e lungo termine. Il Nikkei ha ceduto lo 0,55% a quota 22.358,43, con una perdita di 122 punti. Sul mercato valutario in Asia l'euro perde terreno sulle principali valute, assestandosi ai minimi in 11 mesi sullo yen, a un livello inferiore a 127.

