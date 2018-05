Cambi, euro a minimi 11 mesi sullo yen

(ANSA) - TOKYO, 29 MAG - Continua a pesare l'incertezza politica in Italia sui mercati valutari asiatici. Poco dopo le 12:00 locali (le 5:00 in Italia) l'euro è sceso sotto i 127 yen, ai minimi in 11 mesi, ripiegando subito dopo intorno a 126,85. La moneta unica si deprezza anche sul dollaro a quota 1,16.23.

I principali trader a Tokyo, riferiscono le agenzie, giudicano la situazione troppo intricata per fare previsioni sul medio e lungo termine.